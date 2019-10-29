دبلوماسية الإكراه والإجبار





يشير هذا المصطلح أيضًا إلى "الدبلوماسية تفترض مسبقًا استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية". إن الدبلوماسية القسرية "هي في الأساس استراتيجية دبلوماسية ، تعتمد على تهديد القوة بدلًا من استخدام القوة. إذا كان يجب استخدام القوة لتعزيز الجهود الدبلوماسية في الإقناع في شكل محدود للغاية العمل العسكري ، لإظهار القرار والرغبة في التصعيد إلى مستويات عالية من العمل العسكري إذا لزم الأمر ".





يمكن وصف الدبلوماسية القسرية بشكل أوضح بأنها "إستراتيجية سياسية دبلوماسية تهدف إلى التأثير على إرادة الخصم أو هيكل الحوافز الخاص به. إنها استراتيجية تجمع بين تهديدات القوة ، وإذا لزم الأمر، والاستخدام المحدود والانتقائي للقوة بشكل منفصل . هى استراتيجية مساومة والتى تتضمن حوافز إيجابية ، والهدف من ذلك هو تحريض خصم على الامتثال لمطالب المرء ، أو التفاوض على أفضل حل وسط ممكن ، ومع إدارة الأزمة في وقت واحد لمنع التصعيد العسكري غير المرغوب فيه. "





إن الدبلوماسية القسرية تستلزم بذل الجهود لإقناع المعارضين بوقف أو عكس العمل. وتتمثل مهمتها الرئيسية في "خلق خصم يتكبده في حجم الخصم بما يكفي لإضعاف دوافعه لمواصلة ما يفعله". تحاول الدبلوماسية القسرية أن تكون القوة "أداة نفسية أكثر صرامة ومرونة للسياسة على عكس الإستراتيجية العسكرية" السريعة والحاسمة "، والتي تستخدم القوة كأداة حادة".



مصطلح "الدبلوماسية القسرية" يندرج في إطار نظرية الإكراه باعتبار السياسة الخارجية الأداة للاجبار. في كتابهما ديناميات السياسة الخارجية الإكراه الأمريكية وحدود القوة العسكرية ، دانيال بايمان و ماثيو واكسمان يتم تعريف الدبلوماسية القسرية باعتبارها "الحصول من خصم على التصرف بطريقة معينة عبر أقل من القوة الغاشمة، ويجب أن تكون البلوماسيه لديها القدرة على العنف المنظم ولكن يكون من الواضح عدم الرغبة فى ممارستها".





تعتمد استراتيجية الإكراه على "تهديد القوة العسكرية المستقبلية للتأثير على صنع القرار للخصم ولكنها قد تشمل أيضًا استخدامات محدودة للقوة الفعلية". جوزيف ناي أكد أن الدبلوماسية القسرية تعتمد على مصداقية التهديد وانخفاض التكلفة لها. "إذا كان التهديد ليس ذا مصداقية، فإنه قد يفشل لإنتاج القبول وأنه قد يؤدي إلى زياده التكاليف لسمعة الدولة التي تمارس الإكراه بشكل عام، والتهديدات مكلفة عندما تفشل، وليس فقط في تشجيع المقاومة الهدف، ولكن أيضا في التأثير سلبا على أطراف ثالثة واخرى فى المعادله ". وهذه الإستراتيجية المرتبطة عادة بنظرية الإكراه والدبلوماسية القسرية وهي مفهوم مختلف عن الردع أو "الحفاظ على القوة العسكرية لغرض تثبيط الهجوم".



مصطلح الردع مختلف عن الدبلوماسية القسرية. في عمله المؤثر " الأسلحة والتأثير" ، طرح توماس شيلينج مفهومًا عامًا لنظرية الإكراه خارج مفهوم الردع. وفقا لشيلينج ، فإن الردع هو مجرد تهديد سلبي يهدف إلى منع الخصم من العمل. انه مجرد تهديد. "اما الاكراه فيتم وضع المبادرة على الخصم لاتخاذ الإجراء الأول الذي يؤدي إلى رد فعل قهري". يعتقد شيلينج أن الردع لا يقدم "صورة شاملة للإكراه ، مما يدفع شيلينج إلى تقديم مفهوم الاجبار". " الاجبار Compellence" ، على النقيض من "الردع" ، تنقل المبادرة للإجراء الأول إلى فعل القهر.





على الرغم من أن الردع يعني الانتظار بشكل سلبي على أمل عدم رؤية رد ، إلا أن التجاوب نشط ، وبالتالي، "تحريضه على الانسحاب ، أو قبوله ، أو تعاونه من خلال إجراء يهدد بالإيذاء". عند التفريق بين الردع والإكراه ، يمكن وصف الردع بأنه "يرسم خطًا في الرمال" حيث يتم التصرف فقط إذا عبره الخصم ؛ على النقيض من ذلك، فإن الاجبار "يتطلب خلق عملية إدارة العقوبة والتدرج فيها ".



ألكساندر جورج كان باحثًا في العلاقات الدولية وأستاذًا سابقًا للعلوم السياسية بجامعة ستانفورد ، وكان رائدًا في مجال علم النفس السياسي . على غرار شيلينج من قبله ، عمل ألكساندر جورج على وضع استراتيجية دبلوماسية للإكراه ؛ كان له ايضا نظرية لالدبلوماسية القسرية. تختلف نظرية جورج فى "الدبلوماسية القسرية" بأنها لا تضمن عناصر حربيه كما فى نظرية شيلينج ، حيث إنه يعتقد أن الدبلوماسية القسرية هى "مجموعة فرعية من الإكراه ".





لقد نظر إليها على أنها تشمل أفعالًا مدنية "دفاعية" فقط، لإجبار هدف على إيقاف أو عكس العمل الذي تم بالفعل، بدلًا من أن يكون هدفًا عدوانيًا هو إجبارهم على فعل شيء ما ... الدبلوماسية القسرية هي أساسًا تجسيد للجزرة والعصا " . الفلسفة: يتم استخدام الدافع لتحفيز هدف على الخضوع لرغباتك ، في حين يبدو أنه يهدد في الوقت نفسه".



بحسب ألكساندر جورج ، تسعى الدبلوماسية القسرية إلى تحقيق ثلاثة أهداف. أولًا ، إنها تحاول إقناع الخصم بالابتعاد عن هدفه. ثانيًا ، يسعى لإقناع الخصم بإلغاء إجراء تم بالفعل. ثالثًا ، قد يقنع الخصم بتحقيق "تغييرات جوهرية في حكومته". عند بناء استراتيجية دبلوماسية قسرية ، يجب على صانعي السياسة النظر في بعض المتغيرات أو "الصناديق الفارغة" التي يجب ملؤها. يجب أن يقرروا "ما الذي يطلبه الخصم ؛ وما إذا كان وكيفية خلق شعور للامتثال للطلب ؛ وما إذا كان وما نوع العقوبة التي تهدد بعدم الامتثال . وضع ألكساندر جورج إطارًا يمكن من خلاله نشر عدد من "المتغيرات" أو طرق استخدام الدبلوماسية القسرية لتحقيق هذه الأهداف. تتضمن هذه المتغيرات ما يلي:



إنذار

الانذار الضمني

الترقب والاطلاع

التدرج فى الضغط



البديل الأول لاستراتيجية "الدبلوماسية القسرية" هو الإنذار الكلاسيكي . يتضمن الإنذار بحد ذاته ثلاثة مكونات مميزة: "طلب على الخصم ؛ حد زمني أو شعور بالإلحاح للامتثال للطلب ؛ والتهديد بعقوبة عدم الامتثال الذي يكون ذا مصداقية للخصم على حد سواء وقوي بما يكفي لإقناعه بأن الامتثال هو الأفضل ".



البديل الثاني للدبلوماسية القسرية ، "Tacit ultimatum" ، يشبه "إنذار" إلا أنه لا ينص على حد زمني واضح.

البديل الثالث للدبلوماسية القسرية ، "المحاولة والاطلاع" ، يعالج بدقة العنصر الأول من متغير "الإنذار" ، "مطلب على الخصم". لا يوجد حد زمني محدد ، لا يوجد إحساس بالإلحاح ، وبدلًا من ذلك يقوم القهري بتهديد واحد أو يقوم بعمل واحد "لإقناع الخصم قبل التهديد أو اتخاذ خطوة أخرى".



أخيرًا ، يشبه نهج "التدرج فى الضغط " طريقة "المحاولة والاطلاع" من حيث أنها تشكل تهديدًا ولكن "تعتمد بعد ذلك على التهديد بزيادة تدريجية في الضغط القسري بدلًا من تهديد التصعيد الكبير "عمل عسكري قوي وحاسم" إذا لم يمتثل الخصم ".



عند استخدام استراتيجية الدبلوماسية القسرية ، من المهم أن نفهم أن صانعي السياسة قد ينتقلون من خيار واحد إلى خيار آخر بناءً على نجاح كل خطوة يتم اتخاذها. من بين النظريات العديدة حول الدبلوماسية القسرية ، تحدد السياسة النموذجيه لبيتر فيجو جاكوبسن (1998) بإيجاز الشروط الرئيسية الأربعة التي يجب على القسر الوفاء بها لتعظيم فرصة النجاح لوقف أو وقف أعمال العدوان:



تهديد باستخدام القوة لهزيمة الخصم أو حرمانه من أهدافه بسرعة وبتكلفة قليلة.

موعد نهائي للامتثال.

ضمان للخصم ضد المطالب المستقبلية.

عرض الحوافز للامتثال.



الشرط الأول في سياسة جاكوبسن النموذجيه هو جعل التهديد كبيرًا لدرجة أن عدم الامتثال سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة للجهات الفاعلة المقاومة. االشرط الثاني يتطلب أنه بعد تعظيم مصداقية التهديد ، يجب على القاسر تحديد موعد نهائي محدد ، حيث من المحتمل أن يتم تفسير الفشل في تحديد موعد نهائي للامتثال "كدليل على أن القسر يفتقر إلى الإرادة اللازمة لتنفيذ التهديد. ".





يجب أن يتم ضمان ضد الطلبات الجديدة للحصول على فرصة أكبر للنجاح. يشير Jakobsen إلى أن الحافز للامتثال لطلبات القسري سيتم تخفيضه بدرجة كبيرة إذا كان الممثل المقاوم يخشى من أن الامتثال سيدعو فقط إلى المزيد من المطالب. الشرط الأخير لنجاح الإكراه هو الاستخدام الفعال للإغراءات والتى تسمح لإعطاء المزيد من المصداقية والضمان.



أعتقد ان فرصة الاجبار للخصم الاثيوبى تزداد مع خلق كيان مختلف وسياق دبلوماسى مغاير بحيث يكون الصراع بين تكتلين ومنطقتين اقليميين وفى نفس الوقت يسمح الصراع بتفعيل كافه المتغيرات الداخيه والخارجيه والتى تؤدى فى النهايه لاخراج الخصم الاثيوبي عن سرعته وجعل قدرته على التكيف متدنية ويعانى من عدم القدره على التماسك الاقليمى الاستراتيجى.



الدبلوماسية القسرية أو " الإقناع بالقوة " هي "محاولة الحصول على هدف لدولة أو مجموعة (أو مجموعات) داخل الدولة أو جهة فاعلة غير حكومية لتغيير سلوكها غير المرغوب فيه من خلال التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام الفعلي محدودة القوة ".