وزيرة التضامن: الكشف على 102 ألف موظف حكومي خلال 8 أشهر.. تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبة 2%.. الحشيش والترامادول أبرزها.. عمرو عثمان: 15 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج

غادة والي:

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.





وقامت اللجنة بالكشف على 102 ألف موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى الآن، وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبه 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول"، وأنه يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات الى الفصل من العمل.





وأكدت "والى" على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.





وأوضحت "والى" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.





من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات ، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.





بالإضافة إلى تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، لافتا إلى أنه يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.





وأضاف "عمرو عثمان" أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أدى إلى انخفاض نسبه التعاطي، كما أن هناك 15 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة .



