رئيس إستاد القاهرة أمام لجنة برلمانية: إيدى مغلولة ومركب دعامتين من حرقة الدم

قال اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، إن جميع المواقع التابعة للهيئة لا تصلح لإقامة أنشطة تدريبية عليها، مضيفًا أنه تم إسناد مشروع رفع كفاءة المواقع لهيئة الإنتاج الحربي و بدات فى اجزاء و لم تستكملها لأنها لم تحصل على مستحقاتها.



وأشار اللواء على درويش إلى أن هيئة الاستاد ووزارة الشباب حاولتا رفع كفاءة المواقع و الملاعب و تم صرف اكثر من مليار جنيه فى 4 سنوات .



وأضاف اللواء على درويش أمام اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة أشرف رشاد: "ايدى مغلولة مش بس فى الفلوس و لكن كمان فى القرارات و لا استطع فعل شىء او اتخاذ قرار، و الجهاز الادارى و التنفيذى فى الهيئة مش نافع واللى يخلص فى يوم بيخلص فى شهر بالزعيق ، ده انا مركب دعاميتن فى القلب من حرقة الدم".



وأوضح اللواء على درويش أن شلالات المياه التي أغرقت استاد القاهرة فى الأسبوع الماضى كانت قادمة من أمطار طريق النصر بعد انسداد البالوعات بها، وأكد أن هناك نظام صرف جديد تم انشاؤه فى الاستاد و عمل بكفاءة وأنه اضطر إلى الاستعانة بشركة المجارى تسليك بالوعات طريق النصر لحماية الملاعب التى غطتها المياه بالكامل و لم يظهر منها اى شىء، واضطرت إدارة الاستاد الى استخدام المطهرات والمبيدات لتطهير النجيل والترتان فى اليوم التالى لحمايته من تأثير مياه المجارى التى اختلطت بالامطار.



وطالب النائب طارق السيد وكيل اللجنة بإنشاء شركة مساهمة لإدارة المنشآت الرياضية لأن الأمر تحت ادارة هيئة اقتصادية مختلف تمام ، و اضاف ان ثلث ايرادات قطاعات الرياضة فى الخارج يكون من المباريات و الثلث الثانى من البثالفضائى ، و الموظفين الحاليين لا يصلحون لادارة المنشآت و الامر يحتاج الى محترفين فى هذا الشأن.



و تابع ” السيد ” موجها حديثه لرئيس هيئة الاستاد : ” اتحاد الكاراتيه نجح فى زيادة إيراداته خلال عام من 16 مليون جنيه الى 36 مليون رغم انه لا ريملك حجم الاصول الملوكة لهيئة الاستاد “.



وعلق المستشار محمود نصر الدين مستشار وزارة الشباب و الرياضة، أن وزير الشباب كلف صندوق التمويل الأهلى لإنشاء شركة متخصصة فى ادارة المنشآت الرياضية وبدأت فى استقطاب كفاءات من العاملين فى الدول العربية و ستبدا علمها قريبا في أعمال صيانة الاستادات.