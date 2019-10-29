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رياضة

وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:36 م
وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفائزين في بطولة العالم للسباحة للأساتذة والتي أقيمت في كوريا في أغسطس الماضي، وحقق اللاعبون المصريون بها 36 ميدالية متنوعة، وذلك بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، والمهندس طارق بكرى عضو مجلس إدارة الاتحاد، واللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

وشمل التكريم كلًا من الدكتور أحمد كمال فؤاد، والمهندس أحمد جواد حماده، والمهندس نبيل إبراهيم، والدكتورة سهير العطار، والدكتور أحمد فؤاد، والدكتور محمد صدقى، وخميس العدوى، ونجوى غراب، ووليد فتحي، وريهام ماهر.

كما تضمن التكريم اللاعبة ريهام محمد مصطفى الفائزة بذهبية بطولة العالم للأساتذة في الجودو التي أقيمت بالمغرب بحضور المدرب رضا طلبه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن أبطال مصر الرياضيين الفائزين ببطولة العالم للأساتذة بالسباحة هم قدوة يُحتذى بها، وخير مثال لترسيخ مبدأ الرياضة "أسلوب حياة" داخل المجتمع، مشيرًا أن الوزارة ستعكف على دراسة تعميم تجربة اتحاد السباحة في بطولات الأساتذة على مستوى جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات، والإعلان عن أن مصر ذاخرة بالأبطال الرياضيين في مختلف الأعمار السنية.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري للسباحة :"أن الأبطال الرياضيين في بطولات الأساتذة هم قامات كبيرة داخل المجتمع، ووجهة مشرفة للرياضة المصرية، وسجلهم الرياضي حافل بالإنجازات على مستوى البطولات الدولية التي شاركوا بها"، مشيرًا أن تكريمهم من قبل وزير الشباب والرياضة يعد سابقة لم تحدث من قبل وسيكون له بالغ الأثر في تحفيزهم ودعمهم.

فيما قدم الأبطال الرياضيون الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تكريمه لهم؛ تقديرا لإنجازهم المحقق في بطولات الأساتذة، مشيرين إلى أن مسيرتهم في بطولات الأساتذة تصل إلى نحو 15 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم تكريمهم.
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
وزير الرياضة يكرم الفائزين ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
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