لراحة المرضى.. توسعة مستشفى الفيوم العام ونقل مقر الإسعاف

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، لبحث الخطوات التنفيذية لنقل مقر إسعاف الفيوم إلى موقعه الجديد بميدان عبدالمنعم رياض، وإنشاء قسم جديد للاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.



أشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم نقل مقر مرفق الإسعاف من موقعه الحالي بجوار مستشفى الفيوم العام، إلى موقعه الجديد بميدان عبد المنعم رياض على مساحة 600 متر ملك المحافظة، لتحقيق سهولة حركة الإسعاف وسرعة الانتقال عبر الطريق الدائرى، إلى مواقع الحوادث أو مناطق استغاثة المواطنين، واستغلال المساحة الخاصة بمرفق الإسعاف الحالية داخل المستشفى فى تطوير المستشفى العام لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.



وأضاف أنه سيتم استغلال المقر القديم لمرفق الإسعاف فى إنشاء قسم جديد للاستقبال والطوارئ منفصلًا عن مستشفى الفيوم العام، لتوفير الراحة للمرضى المقيمين بها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بالخدمات الصحية وتوفير أماكن لائقة لانتظار المواطنين المترددين على المستشفى.



ولفت إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بتطوير مستشفى الفيوم العام وتزويده بأقسام جديدة مثل علاج وجراحة الأورام، وزيادة أجهزة حضّانات الأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي وزيادة عدد الأجهزة فيها، فضلًا عن تجهيز ساحة انتظار للسيارات خارج المستشفى منعًا للزحام وتيسيرًا لأداء العمل داخل المستشفى.



وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات نقل مرفق الإسعاف وتجهيز قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الفيوم العام، للانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى الانتهاء من إجراءات تخصيص أرض المحافظة بمساحة 600 متر لهيئة الإسعاف.