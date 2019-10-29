Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكاجول والجينز.. شاهد أحدث إطلالة لـ شيري عادل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة كاجول جذابة وأنيقة.

وظهرت شيري عادل، بـ بدي أبيض وبنطلون جينز مقطع، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض ونسقت معهم شنطة متوسطة الحجم باللون الأسود وكاب باللون الأبيض، ولم تضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز إطلالتها.

ولم تتكلف شيري عادل في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وساعة يد لإكمال إطلالتها، واعتمدت على انسدال شعرها بطريقة مموجة وجذابة.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " بتجنني ياقمر"، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

بـ بنطلون جينز مقطع..زوجة شريف رمزي تتألق بـ الكاجول فى إطلالة جذابة

بـ الكاجول.. أروى جودة بإطلالة عصرية

بإطلالة أنيقة .. كندة حنا تتألق فى حفل عيد ميلاد

إطلالة كاجول .. كارولين عزمى فى أحدث ظهور

أحدث ظهور لكيت مدلتون بإطلالة كلاسيكية رقيقة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يزور محمود الخطيب فى منزله.. تفاصيل

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

للرجال فقط .. 6 أكلات تضر بالعلاقة الجنسية

عقبة يونانية تحرم الزمالك من حسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

صورة صادمة لفنانة شهيرة بدون مكياج.. والجمهور: مين دي؟

بالأسماء.. تفاصيل حادث تصادم قطار بسيارة بالأقصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور

هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو