بالكاجول والجينز.. شاهد أحدث إطلالة لـ شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة كاجول جذابة وأنيقة.



وظهرت شيري عادل، بـ بدي أبيض وبنطلون جينز مقطع، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض ونسقت معهم شنطة متوسطة الحجم باللون الأسود وكاب باللون الأبيض، ولم تضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز إطلالتها.



ولم تتكلف شيري عادل في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وساعة يد لإكمال إطلالتها، واعتمدت على انسدال شعرها بطريقة مموجة وجذابة.



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " بتجنني ياقمر"، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..