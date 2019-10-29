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اقتصاد

تراجع جديد يضرب أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:57 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-10-2019 بختام التعاملات

بلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، حيث إنخفض الشراء وإرتفع البيع بمعدل واحد وهو قرشا، بينما سجل اليورو نحو 17.81 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش عن تعاملات الصباح، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.65 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع بتراجع قرشان عن الصباح، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.76 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع بتراجع قرشا.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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