لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ طفل داخل سيارة سقطت بنهر .. فيديو

كشفت لقطات صادمة تحبس الانفاس لحظة محاولة سائق انقاذ طفل صغير قبل غرقه في المياه بعد أن سقطت سيارة من أعلى جسر نهري.



وتظهر لقطات كاميرات المراقبة سيارة بيضاء تسير عبر جسر ضيق في ولاية ماديا براديش بوسط الهند ، قبل أن تصطدم بشاحنة حمراء.



ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل، اصطدام السيارتين ببعضهما البعض وانحراف إحداهما عن مسارها قبل أن تصطدم بحبل والذي فصل الجسر عن النهر.



فيما سقطت السيارة التي بداخلها طفل صغير في مياه النهر، ليتمكن سائق السيارة من إخراج رأسه من نافذة العربة خلال محاولته لسحب الطفل من داخل السيارة ، ليقف بعدها على غطاء المحرك حاملًا الطفل، ثم يلقيه نحو الجسر بهدف انقاذه.



فيما حاول السكان المحليون الذين تجمعوا للمساعدة الإمساك بالطفل، لكنهم لم يتمكنوا منمن ذلك ليسقط في المياه مرة أخرى، ويتم انقاذه في النهاية.



