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برلمان

برلمانية: نظام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ينهى مشكلات عدم دقة القراءة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
عدادات مسبوقة الاجر
عدادات مسبوقة الاجر - أرشفية
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القسم السياسي
قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن نظام العدادات المسبوقة الدفع في طريقه إلى التعميم بجميع المحافظات، لافتة إلى أن قرار وزارة الكهرباء بأن يقوم محصل الكهرباء بإلتقاط صورة للعداد أثناء القراءة حلا مؤقتا للمشكلة التى يشكو منها المواطنون وهى عدم دقة قراءة استهلاكهم للكهرباء وبالتالى زيادة تحصيل رسوم الاستهلاك.

وأكدت مي محمود، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطنين يقدموا شكاوي بسبب عدم المصداقية الدقة في قراءة عدادات الكهرباء، وهو الأمر الذى عرض داخل البرلمان أكثر من مرة عبر طلبات إحاطة، مشيرة إلي أن نظام العدادات مسبوقة الدفع جاء مدروسا ليحقق الدقة في المدفوعات مقابل الاستهلاك مما يؤدي إلي حل مشاكل المواطنين. 

وتابعت: أن نظام العدادات مسبوقة الدفع إيجابي بكل المقاييس لأن من خلاله يستطيع المواطن معرفة استهلاكه باستمرار و معرفة ما عليه سداده من المصروفات و بالنسبة للحكومة سيساعد هذا النظام في تحديد كمية الاستهلاك من للكهرباء بسهولة.

يأتي ذلك بعد تاكيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أعطت تعليمات مشددة للعاملين بها بتسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة بالهاتف المحمول للتأكد من صحة القراءة ودقتها.

وأضاف حمزة، أن شركة شعاع أصبحت مسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بجميع أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق قليلة، لافتًا إلى أنه تم اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين انتهاء برنامج القراءة الموحد المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى.

وأشار حمزة، إلى أن أخطاء فواتير الكهرباء لن تنتهى بشكل جذرى إلا مع الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع ليتم التعامل مع المشترك إلكترونيا بدون تدخل العنصر البشرى.
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