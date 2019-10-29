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منوعات

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، تواجه سيدة أمريكية من ولاية "جورجيا" اتهامًا بقتل طفلها الرضيع، البالغ من العمر 20 شهرًا؛ وقد أخبرت المحققين أنها أقدمت على ضربه بسبب شعورها بالغضب بعد أن "لوث الطفل حفاضه"، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الثلاثاء.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الأم "ترينيتي بيتمان"، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي من مدينة "بالميتو" بولاية "جورجيا"، يوم السبت الماضي.

وأوضح التقرير أن الأم اصطحبت طفلها "كونور بيري" إلى المستشفى مساء يوم الجمعة، وزعمت أنه سقط أثناء اللعب، لكن الأطباء شكوا في صدق كلامها، خاصة وأن الإصابات التي كان الطفل يعاني منها غير متوافقة مع ما قالته الأم.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن تجويف بطن الطفل كان مليئًا بالدم، فضلًا عن أن رئتيه كانتا ممتلئتين بالسوائل، وكذلك كان يعاني من كسر في الفك، وجروح وكدمات في الوجه، ونزيف في المخ؛ ونُقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى أطفال متخصصة، حيث توفي متأثرًا بإصاباته في وقت لاحق.

وأضافت التقارير أن الأم اعترفت بضرب الطفل عدة مرات جراء شعورها بالغضب حيال حفاضه المتسخ، وأثناء ذلك سقط الطفل واصطدمت رأسه بالأرض، وبعد ذلك غط في النوم، بحسب ما ذكرت والدته.

وبعد ساعات من قيامها بضرب الطفل، توجهت "بيتمان" إلى عملها، وتركت الرضيع وشقيقه الأكبر، البالغ من العمر 4 أعوام، في رعاية صديقها، الذي اتصل بها لاحقًا ليخبرها بأن "كونور" استيقظ من نومه وكان يتقيأ ويعاني من مشاكل في التنفس.

ومثلت الأم يوم الأحد الماضي أمام المحكمة للمرة الأولى، ورُفض الطلب الخاص بإطلاق سراحها بكفالة.

الجدير بالذكر أن طفلها الأكبر يقيم حاليًا برفقة أقاربه.
طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد
طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد
طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد
طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد
طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد
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