احتفالا بانتصار أكتوبر .. فرع شباب عمال بورسعيد يوظف 25 من ذوي الهمم

نجح فرع الاتحاد العام لشباب العمال بمحافظة بورسعيد فى تفعيل مبادرة بالعمل والأمل التى أطلقها رئيس الاتحاد العام البرلماني محمد وهب الله من أرض الباسلة بالتنسيق مع وزارتى الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة .



كان محمد المليجى عضو مجلس إدارة الفرع ومسؤول لجنة متحدى الهمم نجح فى التنسيق مع محمد اشرف وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة فى إطار احتفالات الفرع بانتصارات أكتوبر 1973 توظيف 25 شاب من متحدى الهمم بأحد مصانع المنطقة الصناعية ببورسعيد .



هذا وقد حضر الشباب المعين الى مديرية القوى العاملة وأرسل المهندس حسام جبر رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين و صاحب مجموعة مصانع بلازا لتوقيع العقود بحضور ممثل الاتحاد ومنسق عام المبادرة .



وأبدى الشباب سعادتهم بما شاهدوه من اهتمام بالغ وتذليل لعقبة من اهم العقبات لمواجهة أعباء الحياة لخلق حياة كريمة وفرصة عمل شريفة .



وأكد اسامة على مسئول قطاع القناة سيناء بالاتحاد العام لشباب عمال مصر ان انطلاق المبادرة وتفعيلها على ارض الواقع يعد الخطوة الأولى لتعميمها على سائر محافظات مصر انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية .



وقال عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام وجب على جميع الجهات الاهلية والسياسية الانطلاق نحو تحقيق احلام ذوى الهمم خاصة وانهم صنعوا مالم نستطيع صناعته ورفعوا رايات الوطن فى المحافل الدولية و فازوا ببطولات العالم .



وشدد عبدالعزيز سمير على أن الاتحاد العام سيواصل ما أطلقه من أرض الباسلة لتعميمه على باقى محافظات الجمهورية كخوة اوليه لإسعاد هذه الفئة الاولى بالاهتمام و الجديرة بالاحترام و التقدير لما يقدموه من تضحيات من أجل رفع رايات مصر دوليا



يذكر أن البرلماني محمد وهب الله رئيس الاتحاد لشباب العمال ووكيل قوى عاملة البرلمان دشن من مدينة بورسعيد الشبابية مبادرة بالعمل و الامل بحضور وكيل لجنة شباب البرلمان محمود حسين وعدد من القيادات العمالية و التنفيذية بمحافظة بورسعيد برعاية وزيرى الشباب والقوى العاملة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

