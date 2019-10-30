لحل أزمة القراءات الخاطئة.. برلماني يطالب وزارة الكهرباء بتعميم العدادات مسبوقة الدفع

علق النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، على توجيه وزارة الكهرباء تعليمات لمسؤولي قراءة العدادات عن طريق إلتقاط صورة للتاكد من مصداقية القراءة حتى يتم تحويل جميع العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع ، قائلا:" ليس بحل فعلي للمشكلة".





وأوضح النائب محمد خليفة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحويل العدادات من التقليدية الى مسبوقة الدفع ليس بحاجة إلى المناقشة أو نص دستوري بل يتوقف على قرار من وزير الكهرباء للتنفيذ بشكل سريع.





وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئه بالبرلمان، أن العدادات مسبوقة الدفع هي الحل لهذه المشكلة ، مشيرًا الى ضرورة وجود منافذ شحن للعدادات مسبوقة الدفع في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم التسهيلات اللازمة.





يأتي ذلك بعد تاكيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أعطت تعليمات مشددة للعاملين بها بتسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة بالهاتف المحمول للتأكد من صحة القراءة ودقتها.





وأضاف حمزة، أن شركة شعاع أصبحت مسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بجميع أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق قليلة، لافتًا إلى أنه تم اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين انتهاء برنامج القراءة الموحد المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى.



