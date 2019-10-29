أرامكو توقع مجموعة اتفاقات خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

قالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في بيان اليوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019، إن أرامكو السعودية وقعت عدة اتفاقات خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.



ووقعت الشركة اتفاقا بقيمة مليار دولار مع مجموعة توباسكس للاستثمار في ربط الأنابيب المقاومة للتآكل ومنشآت صناعية في المملكة.



وقال البيان إنها توصلت لاتفاق بقيمة 230 مليون دولار مع بيكر هيوز بشأن التطوير والاستثمار في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع إيه.بي.كيو بقيمة 600 مليون دولار.



وأوضح بيان الهيئة أن الشركة وقعت أيضا اتفاقا بقيمة 200 مليون دولار مع داسو سيستيمز يهدف إلى التعاون في تحليل البيانات وإدارة المشاريع والمدن الذكية.