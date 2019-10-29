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توك شو

سهى الزيات: متلازمة داون لا تعيقني عن احتراف المونتاج.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:45 م
سهى الزيات من أصحاب
سهى الزيات من أصحاب متلازمة داون
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قسم التوك شو
قالت سهى الزيات، من أصحاب متلازمة داون، إنها كانت لا تعلم اي شيء في المونتاج حتى عام 2018، ولكن الان تعلمت على كل البرامج الخاصة بالمونتاج.

وذكرت الزيات، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة DMC، أنها تهوى الرسم ايضًا، وأنه بعد تعلمها المونتاج اصبحت تكلف بشغل من الشركة التي تعمل لديها، وتنجزه في وقت سريع، متابعة أنها لا تواجه اي صعوبة في العمل به.

وأضافت سهى الزيات، أن ذوي الهمم وأصحاب متلازمة داون، لديهم العديد من القدرات ويستطيعون القيام بوظائف كثيرة مثلهم مثل العاديين تمامًا، بل يستمتعون به أكثر لاندماجهم في المجتمع وشعورهم أنه جزء منه.
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