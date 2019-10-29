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فن

سمعت صوت الشعب .. إليسا تعلق على استقالة سعد الحريرى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:38 م
اليسا
اليسا
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من منصبه، اليوم، بعد المظاهرات التي اجتاحت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، منذ 17 أكتوبر.

وقالت اليسا : "ما حدا أكبر من بلده، الرئيس الحريري استقال وأكد إنه بده يسمع لشعبه، شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد، الله معك".

وكان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته من منصبه، اليوم، في كلمة ألقاها قبل قليل عبر التليفزيون، موضحًا أن مصير الاستقالة الآن بين يدي الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، والشعب بأكمله.
سمعت صوت الشعب .. إليسا تعلق على استقالة سعد الحريرى
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