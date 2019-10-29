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مرأة

بالأسود.. زوجة ماجد المصري تتألق بإطلالة عصرية ساحرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:38 م
بالإسود.. زوجة ماجد
بالإسود.. زوجة ماجد المصري تتألق بإطلالة عصرية ساحرة
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آلاء حسن
شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، متابعيها صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية نالت إعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت زوجة ماجد المصري، بـ تيشرت أسود جذاب كشف عن أناقتها ونسقت معه نظارة شمس عصرية، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بساعة يد وحظاظة.

ومن الناحية الجمالية وضعت رانيا أبو النصر، ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الكافية، وجمعت جزء من شعرها لأعلى بتسريحة الكحكحة وتركت الجزء الاخر منسدلاً.

واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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صباح الفل 🌞❤

A post shared by Rania (@raniaabouelnasr19) on

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