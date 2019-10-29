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رياضة

بعد علاء ميهوب .. استقالة جديدة في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:40 م
فريق ديروط
فريق ديروط
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عبدالله هشام
تقدم محمد يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ديروط بإستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة امام فريق البنك الأهلي - الصاعد حديثا - ضمن منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .

وتعرض فريق ديروط للتعادل في الجولة الأولى أمام فريق تليفونات بني سويف بنتيجة هدفين لكل منهما كما خرج من الكأس بضربات الترجيح على يد فريق الإعلاميين.

وتعد الاستقالة هي الثانية في دوري القسم الثاني بعد إستقالة علاء ميهوب من تدريب فريق الترسانة بمجموعة القاهرة بعد الخسارة امام منتخب السويس.

ويمتلك فريق ديروط نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد محتلا المركز الثامن .
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