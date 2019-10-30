برلماني يطالب بمشاركة الشعب في حل مشكلة قراءات عدادات الكهرباء المغلوطة

قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة و البيئة، بمجلس النواب إن مشكلة قراءة العدادات المغلوطة تتناقش منذ سنتين في المجلس نتيجة طلبات وشكاوى المواطنين المستمرة، معقبًا:" حل مشاكل المواطنين واجب علينا فهذه هي المهمة التي اختارونا من أجلها.





وعلق النائب محمد عطية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، علي نظام اعتماد قراءة العدادات عن طريق اتخاذ صورة لها الذي جاء في صدد قرار وزارة الكهرباء، قائلًا:" يعتبر بمثابة حل مؤقت للمشكلة لحين تحويل جميع العدادات التقليدية إلي عدادات مسبوقة الدفع".





وأشار عضو لجنة الطاقة و البيئة، بالبرلمان إلي أنه من الواجب مشاركة الشعب في حل هذه المشكلة للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف عن طريق تقديم الاقتراحات والطلبات علي موقع وزارة الكهرباء.





يأتي ذلك بعد تاكيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أعطت تعليمات مشددة للعاملين بها بتسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة بالهاتف المحمول للتأكد من صحة القراءة ودقتها.





وأضاف المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن شركة شعاع أصبحت مسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بجميع أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق قليلة، لافتًا إلى أنه تم اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين انتهاء برنامج القراءة الموحد المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى.



