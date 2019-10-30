Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمشاركة الشعب في حل مشكلة قراءات عدادات الكهرباء المغلوطة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:41 ص
فواتير كهرباء - أرشفية
فواتير كهرباء - أرشفية
Advertisements
القسم السياسي
قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة و البيئة، بمجلس النواب إن مشكلة قراءة العدادات المغلوطة تتناقش منذ سنتين في المجلس نتيجة طلبات وشكاوى المواطنين المستمرة، معقبًا:" حل مشاكل المواطنين واجب علينا فهذه هي المهمة التي اختارونا من أجلها.

وعلق النائب محمد عطية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، علي نظام اعتماد قراءة العدادات عن طريق اتخاذ صورة لها الذي جاء في صدد قرار وزارة الكهرباء، قائلًا:" يعتبر بمثابة حل مؤقت للمشكلة لحين تحويل جميع العدادات التقليدية إلي عدادات مسبوقة الدفع".

وأشار عضو لجنة الطاقة و البيئة، بالبرلمان إلي أنه من الواجب مشاركة الشعب في حل هذه المشكلة للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف عن طريق تقديم الاقتراحات والطلبات علي موقع وزارة الكهرباء.

يأتي ذلك بعد تاكيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أعطت تعليمات مشددة للعاملين بها بتسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة بالهاتف المحمول للتأكد من صحة القراءة ودقتها.

وأضاف المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن شركة شعاع أصبحت مسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بجميع أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق قليلة، لافتًا إلى أنه تم اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين انتهاء برنامج القراءة الموحد المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى.

وأشار حمزة، إلى أن أخطاء فواتير الكهرباء لن تنتهى بشكل جذرى إلا مع الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع ليتم التعامل مع المشترك إلكترونيا بدون تدخل العنصر البشرى.
Advertisements

ترشيحاتنا

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

ترامب أعلن مقتله.. من هو الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي؟

ببالطو شطرنج.. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

أحدث صور لها.. الإنتاج الحربي تطرح سيارات كهربائية قريباً في الأسواق

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

أحمد فتحي: تحملت ما لا يطاق بعد هدفي الخاطئ في الشناوي بـ كأس العالم

Advertisements

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

بسبب الساعات.. تركي آل الشيخ يوجه ضربة قوية لـ مرتضى منصور

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

أحدث صور لها.. الإنتاج الحربي تطرح سيارات كهربائية قريباً في الأسواق

أخبار الزمالك اليوم 29-10-2019.. مرتضى منصور يزور محمود الخطيب في منزله ويكشف عن صفقات يناير

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

إسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء.. فيديو

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 30 صورة تكشف إطلالات ميرهان حسين في عيد ميلادها

أبرزها نوع من الأعشاب.. أطعمة تحارب السرطان

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور