مسلسل 10 حلقات فقط .. سوسن بدر تنضم لـ منة شلبي في كل أسبوع يوم جمعة

تعاقدت الفنانة سوسن بدر على الانضمام إلى بطولة عمل درامى جديد يحمل اسم فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .



المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، ومن المرجح عرضه على أحدى المنصات الالكترونية .