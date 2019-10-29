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فن

مسلسل 10 حلقات فقط .. سوسن بدر تنضم لـ منة شلبي في كل أسبوع يوم جمعة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تعاقدت الفنانة سوسن بدر على الانضمام إلى بطولة عمل درامى جديد يحمل اسم فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .

المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، ومن المرجح عرضه على أحدى المنصات الالكترونية .
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