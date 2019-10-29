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أخبار البلد

السيسي يستقبل وزير خارجية ألمانيا ويناقش تطورات الأوضاع في ليبيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد على الاهتمام بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر وكذلك بالخبرات الألمانية العريقة في مجال التعليم الأساسي والجامعي والفني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر جهود مصر وألمانيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.
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