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فن

جاهزين لأخبار جديدة .. إياد نصار يحضر مفاجأة لـ جمهوره .. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:59 م
اياد نصار
اياد نصار
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سيد احمد
نشر الفنان إياد نصار صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق إياد نصار على الصورة قائلا: "جاهزين لأخبار جديدة ؟ ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

جاهزين - منور يافنان - اكيد

يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار فيلم الممر الذى حقق نسبة نجاح كبيرة.
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