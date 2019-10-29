جاهزين لأخبار جديدة .. إياد نصار يحضر مفاجأة لـ جمهوره .. شاهد

نشر الفنان إياد نصار صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وعلق إياد نصار على الصورة قائلا: "جاهزين لأخبار جديدة ؟ ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
جاهزين - منور يافنان - اكيد
يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار فيلم الممر الذى حقق نسبة نجاح كبيرة.
وعلق إياد نصار على الصورة قائلا: "جاهزين لأخبار جديدة ؟ ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
جاهزين - منور يافنان - اكيد
يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار فيلم الممر الذى حقق نسبة نجاح كبيرة.