محمد صلاح ويوفنتوس.. خطة السيدة العجوز لخطف الفرعون من معقل ليفربول

ارتبط اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأسماء كبرى الأندية في العالم خلال الفترة الماضية، وما بين برشلونة بناء على طلب ميسي، وريال مدريد بناء على طلب الجماهير، ظل صلاح في ليفربول محققا معه لقب دوري الأبطال العام الماضي.



يوفنتوس قادم



خطط يوفنتوس الإيطالي من خلال إدارته لخطف نجوم العالم في كرة القدم من أجل تكوين فريق قادر على الانفراد بصدارة البطولات القارية والإيطالية، فـ النادي الإيطالي صاحب التاريخ الكبير استطاع أن يضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في الوقت الذي كانت كل التقارير تشير إلى عودته لمانشستر يونايتد.



خطف يوفنتوس لـ صفقة الهولندي دي ليخت وتفوقه على ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، في إدارة وحسم الصفقة كشفت عن نية يوفنتوس عدم التفريط في أي من اللاعبين الأبرع في أماكنهم في العالم.



صلاح في بؤرة الاهتمام



صحيفة توتوسبورت الإيطالية التي تصدر من تورينو معقل يوفنتوس قالت في تقرير لها إن النادي الإيطالي أرسل مبعوثين لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي و توتنهام والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف.



الصحيفة قالت إن النادي يتابع عن كثب لاعب توتنهام كريستيان إريكسن، بينما يهتم النادي أيضا بضم محمد صلاح من ليفربول والكوري الجنوبي هيونج مين سون.



كما أن نادي يوفنتوس ينوي تدعيم دفاعاته من خلال البلجيكي توبي ألديريفيرلد مدافع توتنهام الإنجليزي بعد ضم الهولندي ماتايس دي ليخت.



لماذا صلاح وسون ؟



يتمتع نادي ليفربول بشعبية كبيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب وجود محمد صلاح بين صفوفه، بينما يتمتع نادي توتنهام بهذا القدر من الشعبية في شرق آسيا لوجود اللاعب سون، ويسعى يوفنتوس لكسب المحبين والجماهير من خلال ضم لاعبين من الشرق الأوسط وشرق آسيا.



يذكر أن صلاح خرج مصابا من مباراة ليفربول وتوتنهام بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني.