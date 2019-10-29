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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق و700 طلقة نارية فى قنا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دشنا، من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة و 700 طلقة نارية.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بتمكن قوة أمنية بقيادة الرائد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، من ضبط محمد .ع و محمود. ع وبحوزتهم 3 بنادق آلية و 700 طلقة نارية من ذات العيار الثقيل.

وبمواجهة المتهمين خلال التحقيقات بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ علي المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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