مرشح يهودي لرئاسة أمريكا: سأوقف دعم إسرائيل المطلق.. وسأضغط لإقامة دولة فلسطينية

تعهد مرشح يهودي للرئاسة الأمريكية بتغيير سياسة الدعم المطلق لإسرائيل والضغط عليها لإقامة دولة فلسطينية.



وبحسب "يورو نيوز" قال السيناتور الديمقراطي الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة 2020 أمام الرئيس دونالد ترامب، والذي نادرا ما يتحدث عن ديانته اليهودية:"إن كان هناك شعب على الأرض يدرك مخاطر العنصرية والقومية البيضاء، فهو بالتأكيد الشعب اليهودي".



وأضاف ساندرز الذي قتل غالبية أفراد عائلة والده في المحرقة اليهودية:"دعوني أؤكد هذا الأمر لأنه سيساء فهمه، ليس معاديا للسامية القول إن حكومة نتانياهو عنصرية. إنه حقيقة".



واتهم ساندرز الذي سيكون حال فاز بالانتخابات أول رئيس يهودي في تاريخ الولايات المتحدة، ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بزرع الفتنة.



وطالب ساندرز بأن تجلس الحكومة الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني للتفاوض على اتفاق يرضي كافة الأطراف، ودعا إلى تحويل مساعدة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 3,8 مليارات دولار سنويا إلى مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ العام 2007.



وأشارت "يورو نيوز" إلى أن مرشحين ديمقراطيين للانتخابات الرئاسية باعتماد مقاربة تختلف تماما عن الدعم المطلق لإسرائيل الذي ينتهجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متعهّدين الدفع باتّجاه تسوية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية.



وأنه وبعد مرور 6 أشهر على مقاطعة المرشحين الديمقراطيين للمؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية "ايباك"، وجّه 5 مرشّحين شخصيا، ومن مركز المؤتمرات نفسه في واشنطن، رسائل خلال مؤتمر لمنظمة "جاي ستريت" اليسارية التي تعتبر أن مواقفها أكثر انسجاما مع اليهود الأميركيين.

