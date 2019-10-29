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رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات.. تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار 4 سنوات بنسبة .. ونسبة مكون محلى تصل تدريجيًا لـ 45%

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
رئيس شركة فوتون العالمية:
= الشركة تم تأسيسها عام ١٩٩٦ ويعمل بها ٣٢ ألف عامل فى الصين
= يبلغ حجم إيرادات الشركة ١٤ مليار دولار سنويا ، ونبيع السيارات ومركبات النقل في ١١٠ دولة
= وضع حجر الأساس لمصنع فى مدينة السادات على مساحة ٦٠ ألف متر مربع لإنتاج المركبات تعمل بالغاز الطبيعى


استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وخلال اللقاء أشار رئيس فوتون إلى أن الشركة تم تأسيسها عام ١٩٩٦، ويعمل بها ٣٢ ألف عامل فى الصين، ويبلغ حجم إيراداتها سنويًا ١٤ مليار دولار، وتبيع منتجاتها من السيارات ومركبات النقل في ١١٠ دول حول العالم، كاشفا أن الشركة تحتل المرتبة الأولى فى حجم مبيعات السيارات التجارية فى الصين، والثانية فى العالم.

وأعرب رئيس "فوتون" عن سعادته بالتعاون القائم مع مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربى، لإنتاج ٢٠٠٠ أتوبيس كهربائي بمصنع ٢٠٠ الحربى على مدار ٤ سنوات، وبنسبة مكون محلى تصل تدريجيًا إلى ٤٥ ٪؜.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة فوتون أكد قيام الشركة أيضًا بوضع حجر الأساس لمصنعها فى مدينة السادات على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، لإنتاج المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وستبدأ عملية الإنتاج فى هذا المصنع اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر قوي للغاية، مما يجعل شركة فوتون تأمل فى وصول نسبة المكون المحلى فى هذا المصنع إلى ٦٠٪؜.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون الجارى مع شركة فوتون، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من إمكانات وسمعة عالمية
وأشار فى هذا الصدد إلى الخطط الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحويل المركبات التى تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى أى الدورة المزدوجة غاز/بنزين، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من الطاقة.

كما أشاد مدبولى بالتعاون مع الشركة لتوريد وتصنيع أتوبيسات نقل جماعي تعمل بالكهرباء، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية لمنظومة النقل الجماعي فى مصر، وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل سوقًا واعدة للسيارات من مختلف الأنواع، كما تتيح فرصًا هائلة للتصدير إلى التجمعات التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة.
رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات.. تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار 4 سنوات بنسبة .. ونسبة مكون محلى تصل تدريجيًا لـ 45%
رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات.. تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار 4 سنوات بنسبة .. ونسبة مكون محلى تصل تدريجيًا لـ 45%
رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات.. تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار 4 سنوات بنسبة .. ونسبة مكون محلى تصل تدريجيًا لـ 45%
رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات.. تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار 4 سنوات بنسبة .. ونسبة مكون محلى تصل تدريجيًا لـ 45%
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