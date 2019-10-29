أجمد ماسك .. وصفة خارقة تخلصك من مشاكل البشرة في 15 يوما فقط



- أضيفي 3 إلى 5 قطرات من عصير الليمون إلى الخليط واخفقيه جيدًا.

- إذا كان قناع الوجه للندبات لا يزال جافًا جدا ، فأضيفي القليل من الماء ويمكنك إضافة اللبن إلى قناع وجه القرفة العشبي للندبات.

- باستخدام فرشاة أو أصابع نظيفة ، ضعي طبقة رقيقة من القناع على وجهك ورقبتك بالتساوي واتركي المنطقة حول شفتيك وعينيك .

- اتركى القناع على الوجه لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة وستشعرين بحرقان خفيف وهو امر طبيعى إلا فى حالات نادرة.

- إذا كان الالتهاب كبيرًا ، فقومي بغسل قناع الوجه بحثًا عن ندوب على الفور وفرك الجلد ببعض الجليد.

- بمجرد أن يجف القناع ، انثري بعض الماء على وجهك. عندما تضعين القناع افركى وجهك برفق بحركة دائرية لمدة تتراوح من 1-2 دقائق.



- اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم اشطفيه بالماء البارد لإغلاق المسام.

- بعد ان يجف الجلد خذى كرة قطنية ، واضغطي عليها ببعض ماء الورد، وافركى كرة القطن في جميع أنحاء الوجه والعنق ودعى ماء الورد حتى تمتصه بشرتك.

- بمجرد جفاف البشرة جزئيًا ، خذى قطرة من مرطب خال من الزيوت ودلكيه على بشرتك.

- يستخدم مرتين فى الأسبوع .



تتنوع مشكلات البشرة التى تؤرق النساء بين الحبوب والمسام الواسعة والبثور وذبول البشرة والخطوط الرفيعة وتجربة الكثير من الوصفات الطبيعية ومستحضرات التجميل للتخلص من هذه المشكلات لكنها نادرا ما تحقق النتيجة المطلوبة.وقدم موقع "boldsky" طريقة عمل وصفة خارقة قادرة على علاج جميع مشاكل البشرة فى 15 يوما فقط بمكونات طبيعية 100%.- خذي قطعة صغيرة من عصا القرفة ، واطحنيها حتى تصبح مسحوقا ناعما.- تحتاجين فقط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة لهذا القناع واتركيه فى وعاء صغير.- أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب إلى الوعاء.- قبل استخدام الماسك لابد من التأكد من انه لن يتفاعل مع البشرة بشكل سلبى أو يسبب حساسية.- أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى الوعاء واستخدمي شوكة واخفقيها حتى تحصلي على عجينة طفيفة.