شهيد التذكرة.. النهاية قريبة آخر أغنية لـ ضحية قطار الإسكندرية.. شاهد

عاش مكافحا وصمم على مساعدة أسرته بالسعي وراء الرزق واللقمة الحلال .. كان يعمل في بيع الميداليات في منطقة المعز بالقاهرة، وحين يضيق به الحال وتقل حركة البيع هناك يستقل القطار متوجها إلى الإسكندرية ويقضي هناك حوالي 3 أيام لبيع بضاعته على الشواطئ وكان معروفا بحسن الخلق .. إنه محمد عيد" 23 سنة عاما، ضحية حادث قطار الإسكندرية والذى خرج وراء لقمة عيشه ليعود جثة هامدة لأسرته.



محمد كان يعمل فى صناعة المشغولات اليدوية من الميداليات والخزف وحاصل على دبلوم الثانوية الصناعية تخصص زخرفة واستغل حبه لتلك الموهبة وإجادته للخط العربى ليبدع فى صناعة الميداليات مختلفة الأشكال وبيعها للشباب وكانت آخر غنوة له هى النهاية قريبة وكأنه كان يشعر بقرب أجله.



وقال محمود عيد شقيق المتوفى إن محمد كان حريصا على الاطمئنان على والدته من خلال التليفون وآخر مرة تحدث إليها قبل الحادث بساعات، قال لها "وحشتيني يا ست الحبايب.. أنا جايلك في الطريق" مضيفا انه لم يفرح بشقته التى كان ينوى الزواج بها خلال الفترة المقبلة والتى كان يعكف على الانتهاء من تجهيزها حتى يتوجه لإحدى الفتيات والتقدم لخطبتها.



وأشار إلى أن الأسرة علمت بالواقعة من زميله الذي نجا من الحادث ويرقد حاليا بالمستشفى للعلاج والذى أفاد أن الكمسري طلبا منهما التذاكر وردا عليه بأن ليس لديهما تذاكر وطلبا منهما الكمسري قيمة التذكرة والغرامة وإما النزول من القطار أو تسليمهما في المحطة القادمة فقررا المجازفة بحياتهما خوفا من تعرضهما للمساءلة.



فيما أكد شريف عماد ابن خالة الضحية إن الأسرة كلها في حالة صدمة بسبب فاجعة موت محمد بهذه الطريقة مشيرا إلى أن الشغل الشاغل الفترة المقبلة سيكون الحصول على حقه والعمل علي القصاص له.



وأضاف أنه في حالة ذهول من الطريقة التي تعامل بها الكمسري مع الموقف وكيف تسبب في قفز شابين من القطار المتحرك بهذه السهولة مطالبا بالتحقيق العاجل في الواقعة ومحاسبة مرتكبها.



وأوضح أن محمد كان محبوبا من أهالي منطقته، والذى يشهدون له بكفاحة منذ صغره، لكون والده متوفي ويعيش مع والدته وشقيقه الأكبر ولديه شقيقة صغرى متزوجة، وحاصل على دبلوم فني صناعي ويعمل في صناعة وبيع الميداليات التذكارية بكتابة الأسماء عليها وبعض الإكسسوارات فى العتبة و مصايف الإسكندرية ودمياط ومطروح للإنفاق على نفسه ووالدته.



وكانت حالة من الحزن قد سادت بين الأهل والجيران بمسقط رأس الضحية بمنطقة أم بيومي بشبرا عقب تشييع جنازته في الساعات الأولي من صباح اليوم من مسجد خاتم المرسلين، حيث ردد المشاركون عبارات "لا إله إلا ألله " طول الجنازة حتى وراى الثرى في مشهد مهيب مطالبين برجوع حقه وتقديم المتسبب في مصرعه للعدالة.



وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل لمواساة أسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية والذي توفي في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد .



و قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية ، مشيرا إلى أننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.



وأكد الوزير، أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك، وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ علي حياة أي مواطن مصري.



ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح لهم ولأي مطالب يحتاجون إليها.