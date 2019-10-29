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أخبار البلد

بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:14 م
جانب من مشاركة السفيرة
جانب من مشاركة السفيرة البلجيكية
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محمود نوفل
شاركت السفيرة البلجيكية بالقاهرة السفيرة سيبيل دو كارتييه، وزوجها، اطلاق فعالية آرت دى إيجيبت التي نظمت تحت رعاية وزارة الآثار في شارع المعز.

وأوضحت السفيرة في تصريحات صحفية لها أن شارع المعز يضم بعض من أجمل المباني الإسلامية حيث تجمع بين الفن المعاصر والكنوز الآثرية.

كما دعت السفيرة الجميع إلى المشاركة في تلك الفعالية التي تضم العديد قطع التراث الإسلامي في مصر، مشيرة إلى أن تلك القطع الفنية ستكون متاحة للجمهور في الأسابيع القادمة.

وقامت مؤسسة آرت دى إيجيبت تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونيسكو بملء شارع المعز بأعمال فنية رائعة وذلك من أجل زيادة الوعي بالتراث الثقافي لمصر ومشاهدها الفنية المزدهرة.
بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب
بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب
بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب
بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب
بمشاركة زوجها..سفيرة بلجيكا تزور شارع المعز..تعرف على السبب
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