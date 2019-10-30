صليت مكشوفة الذراعين هل صلاتي صحيحة أم أعيدها.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية من سيدة تقول: " صليت وأنا أشمر عن ساعدي ، فهل صلاتي صحيحة ،أم أعيدها ؟ " وهل يجوز المسح على شراب به ثقوب ؟" .



رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء قائلا: " إن جميع العلماء أجمعوا أن ذراعي المرأة من العورة في الصلاة ، وبالتالي كشفهما في الصلاة يبطلها، وعليكِ إعادتها مرة ثانية".



واستدل أمين الفتوى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَقبَلُ الله صلاةَ حائض إلا بخمارٍ)؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن خزيمة. (الحائض)) المراد بها البالغة، وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب، وليس المراد مَن هي ملابسة للحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة.

و(بخِمار)- بكسر الخاء المعجمة -: هو ما يُغطَّى به الرأس والعنق.



وأوضح امين الفتوى إن قدم المرأة عورة في الصلاة أيضا ، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم ، ولكن الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.



حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.



وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بان قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شئ عليها.



وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.





وحول المسح على الشراب الذي به ثقوب رد أمين الفتوى قائلا: لا يجوز المسح على شراب به ثقوب

