علاج لمن يعاني من الاكتئاب.. هذا الدعاء يبدل الحزن فرحاً

لدى حالة إكتئاب دائم فماذا أفعل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح ممدوح، قائلاً: من يعاني من الإكتئاب فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله، أن يشرح الله صدره ووييسر أمره ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.





وأشار الى أن من أصابه كرب وهم وغم أو إكتئاب عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».





دعاء لفك الكرب والهم والغم

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.





وأضاف عاشور، خلال لقائه بقناة الناس، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».





وتابع قائلًا : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين)، داعيين المولى عز وجل أن يفك كرب المكروبين ويرفع عنهم الهم والغم .





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طالب الشيخ مصطفى عبد السلام، الإنسان بعدم اليأس من أي أمور في الدنيا قائلا ما أنزل الله داء إلا وله دواء.





تابع "عبد السلام" خلال برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الله سبحانه وتعالي يقول على لسان سيدنا إبراهيم "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" فلابد أن نحسن الظن في الله إنه يشفي المريض.



