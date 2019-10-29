Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر نص خطاب رئيس نادي الزمالك للصحفيين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:12 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أزمة مرتضى منصور مع نقابة الصحفيين ، والتي اشتعلت خلال الأيام الماضية في طريقها للانتهاء، وذلك بعد الجلسة التي دعا لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئيس الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالأمس، لإنهاء أزمة خلاف رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين، ومنع أعضاء النادي من الدخول، وأيضا بعدما توجه رئيس نادي الزمالك اليوم بخطاب لنقابة الصحفيين نستعرض ما جاء فيه خلال التقرير التالي..

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالا لمساعيه لحل أزمة الصحفيين مع إدارة نادي الزمالك، والتي كان آخرها المقترحات التي أعلن قبل أيام عن تقديمها لمجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وبعد التسجيل والمداخلات التليفزيونية التي قام بهم فجر اليوم السيد رئيس نادي الزمالك لتصحيح ما صدر عنه بشأن حقوق الصحفيين أعضاء نادي الزمالك وبعض الزملاء من أعضاء النقابة ومجلسها، فقد تلقى النقيب الخطاب التالي من السيد رئيس النادي لعرضه على مجلس النقابة.

وخلال الخطاب قال مرتضى منصور: " أؤكد على الاحترام المتبادل بيني وبين زملائي من الصحفيين وطبقا للائحة نادي الزمالك فإنه تم تقنين جميع العضويات الاستثنائية لكافة الفئات المستفيدة منها".

وأكد رئيس نادي الزمالك على حرصه على تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا أن سامي السبكي المسئول عن أمن النادي تم وقفه بسبب سلوكه الغير معبر عن النادي .

وأكد مرتضى منصور أنه لم يكن هناك أي قصد للإساءة لأي فرد من الأسرة الصحفية ، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة وداعيا الأعضاء للاجتماع داخل نادى الزمالك لتأكيد الاحترام المتبادل.

وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتذار للصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الخلاف الذي نشب معه الساعات الماضية، قائلا: هناك رسائل وصلتني استفزتني تجاهه، ولكن أقوله له "متزعلش انت مثل أحمد وأمير أبنائي".

جاء ذلك بعد الجلسة التي دعا لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئيس الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء أزمة خلاف رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين، ومنع أعضاء النادي من الدخول.

وأكد مرتضى منصور للصحفيين، أنه لا أحد يستطيع منعهم من الدخول، طالما مسددين للاشتراك، وقانونا هم أعضاء جمعية عمومية، ولا يستطيع أي مسؤول منعهم.

ننشر نص خطاب رئيس نادي الزمالك للصحفيين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور للصحفيين: الراجل يقرب من نادي الزمالك .. شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. مجلس الخطيب ينتصر .. آل شيخ يوقف دعم الزمالك ..قرارات نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

برعاية وزير الرياضة.. جلسة صلح بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك

جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يزور محمود الخطيب فى منزله.. تفاصيل

شهيد التذكرة.. حبس الكمساري 4 أيام بتهمة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار

الفيديو الأخير قبل وفاة "كاباكا" شهيد تذكرة قطار الإسكندرية .. شاهد

جريمة بشعة.. فتاة تقتل شقيقتها الحامل وتمزق رحمها لسرقة جنينها

وحش اغتصب فتاة عربية وقتلها حرقا.. تفاصيل مرعبة عن القاتل وحكم المحكمة.. صور

الصلح لم يأت من فراغ .. مواقف تاريخية من تركي آل الشيخ مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور