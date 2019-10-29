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شقيق شهيد تذكرة القطار لـ «صدى البلد»: عاوز حق أخويا ومش عايزين فلوس ..صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:11 م
الراحل محمد عيد وشقيقه
الراحل محمد عيد وشقيقه الأكبر تامر
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أماني إبراهيم
تواجد «صدى البلد» بمنزل الراحل محمد عيد «شهيد التذكرة» بعد سقوطه أسفل عجلات قطار الإسكندرية بعدما أجبره كمسري القطار على النزول من القطار هو وصديقه لأنهما لا يحملان التذاكر.

وقال تامر عيد الشقيق الأكبر للراحل محمد لـ «صدى البلد» ما زال مصدوما من وفاة شقيقه الأصغر سنا، وقال لـ «صدى البلد»: "إحنا لغاية دلوقتي في حالة صدمة ومش مصدقين حاجة، ولسة معملناش أي إجراء، وهجيب تقرير الطب الشرعي وأمشي في الإجراءات".

«أخويا مش بتاع مشاكل ومبيعرفش يتخانق» هكذا وعبر تامر عن طبيعة شقيقه محمد، مستتنكرا هجوم البعض على شقيقه، فإذا كان محمد "بياع ابن سوق ومتعود" كان رد فعله سيكون مختلفا إما أن يجري بين العربات، أو يضرب الكمسري، ولكنه نفذ أمره في صمت وقفز برفقة صديقه على حد وصف زين.

ووجه تامر رسالة إلى وزير النقل كامل الوزير قبل لقائه، وهي أنه يطلب القصاص لشقيقه فقط، ولا يتمنى الحصول على أي دعم مادي أو معنوي، "أنا عاوز أقوله إن أنا عاوز حقي يجيلي.. أنا مش مستني من أي حد أي حاجة خالص أنا عاوز حق أخويا باللي يرضي ربنا عشان ده قتل عمد".
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