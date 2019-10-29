تركي آل الشيخ : حق زوجة الخطيب وبناته على رأسي من فوق

عبر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بعد لقاء مندوبه عبد الرحمن الحمود ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته.



وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" : "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته.. ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي .



وأضاف: "أنا وبيبو رجالة ونستحمل ... أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة ... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق ... 🇪🇬❤🇸🇦 وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين ".



وعبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن شكره وامتنانه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا .



وقال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

