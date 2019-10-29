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اقتصاد

الرقابة المالية: صرف 50 ألف جنيه تعويضا للمتوفى و20 ألف جنيه للمصاب في حادث قطار إسكندرية-الأقصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:37 م
المستشار رضا عبد
المستشار رضا عبد المعطي
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أ ش أ
صرح المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف جنيه للمصاب في حادث قطار إسكندرية-الأقصر .

وقال عبد المعطي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم إن صرف تلك التعويضات جاء بعد المناقشات التي جرت اليوم بين الهيئة ومجمعة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة كمساهمة من المجمعة في مؤازرة أهالي المتوفي والمصاب.

وأضاف انه سيتم صرف التعويضات فور استيفاء المستندات المطلوبة من أهالي المتوفي والمصاب والتي تشمل اخطارا بالحادث من هيئة السكك الحديدية وإعلام وراثة وشهادة وفاة ومحضر الشرطة.

يذكر أن مجمعة التأمين ضد اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة تتبع ١١ شركة تأمين وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتم تأسيسها عام 2002، وبلغ اجمالي ما صرفته المجمعة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى نهاية ٢٠١٨ نحو ١١٥ مليون جنيه.
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