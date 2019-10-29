نجم المنتخب المغربي يهاجم الفار والتحكيم السعودي بقوة

أبدى المغربي الدولي مروان دا كوستا مدافع فريق اتحاد جدة السعودى، استغرابه الشديد من طريقة استخدام تقنية الفار في مباراة فريقه أمام ضيفه أبها بالأسبوع الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ونشر مدافع فريق الاتحاد عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورًا وفيديو له وهو يتعرض للضرب داخل منطقة الجزاء في مباراة أبها التي خسر العميد بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وتم العودة للفار ولم يحتسب الحكم أي شيء فيها.





وعلق دا كوستا على الفيديو والصور، بقوله "كيف لا يمكن رؤية ركلة الجزاء؟"، معبرا عن غضبه الشديد واندهاشه مما حدث في تلك اللقطة من قبل حكم المباراة.





وأعقبها، بفيديو آخر لركلة جزاء واضحة لفريقه بعد لقطته بوقت قصير، ولكنها لم تحتسب أيضا لزميله عبدالعزيز البيشي بعد العودة لقنية الفيديو "الفار".



