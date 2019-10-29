محافظ الدقهلية في اجتماع المنطقة اللوجستية: توصيل المرافق ووضع حجر الأساس العام الحالي

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عصر اليوم اجتماعا مع مسئولي جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد سيف نائب رئيس الجهاز والمهندس جمال غانم نائب رئيس الجهاز التنفيذي وأحمد عزب، وخالد مرسي،وعلاء عبد الفتاح من جهاز تنمية التجارة الداخلية،وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة.



استعرض محافظ الدقهلية الإجراءات النهائية لإنشاء المنطقة اللوجستية الخاصة بوزارة التموين والتي تقع على مشارف مدينة المنصورة من اتجاه طلخا على طريق جمصة الساحلي وتبلغ مساحتها 47 فدان.



شدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية للمنطقة من المياه والصرف الصحي والكهرباء قبل إنهاء أعمال الرصف الجارية بالطريق لانه من الممنوع القيام بأية أعمال حفر في الطرق والشوارع قبل 5 سنوات من تاريخ الرصف.



وقال شاروبيم إن إقامة المنطقة اللوجستية يمثل تطورا كبير في حركة التجارة الداخلية وتوفير آلاف من فرص العمل وتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين وان إنشاء المناطق اللوجستية سيؤدي إلي توافر السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة ويقضي على إرتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنين.



ومن جانبه وجه اللواء وليد سيف التحية والتقدير لمحافظ الدقهلية على حرصه وعمله الدؤوب للانتهاء من إقامة المشروع وقال إنه سيتم وضع حجر الأساس للمنطقة قبل نهاية العام الحالي وأن المنطقة تستوعب استثمارات تصل لحوالي 5 مليار جنيه وتوفر ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل وسيتم الانتهاء منها خلال 18 شهر من تاريخ استلام المطور العقاري للمنطقة.

