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سامح شكري: تنسيق كامل مع ألمانيا في مختلف القضايا الإقليمية.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:57 م
سامح شكري
سامح شكري
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هاني حسين
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك اهتماما باستمرار التنسيق بين مصر وألمانيا، نظرا لدور ألمانيا في إطار العلاقات الثنائية ومركزها الدولي وفي إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، :" تم التباحث حول القضايا الإقليمية ذات التأثير على الأمن وتناولنا القضية الفلسطينية وأسس حل القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وتم التباحث حول الأوضاع القائمة في ليبيا في إطار إيجاد حل ومخرج يتوافق مع الإطار السياسي وقرارات الأمم المتحدة.

وتابع سامح شكري:" تم التباحث عن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق وقضية الإرهاب كانت من القضايا الهامة التي تم التباحث بشأنها".

وأكمل سامح شكري:" نشكر ألمانيا على تسليم مصر المجلد المخطوط الأثري من ألمانيا إلى مصر في إطار تنفيذ القرار واتساقا مع المسؤولية القانونية".
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