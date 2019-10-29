محام: الإعدام أو المؤبد عقوبة تنتظر كمسرى قطار الإسكندرية الأقصر

قال طارق محمود المحامي، إن عقوبة كمسارى قطار الإسكندرية الأقصر الذى أجبر شابين على القفز من القطار أثناء سيره لعدم امتلاكهما للأموال لدفع ثمن التذكرة، تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد وذلك بعد توجيه تهمة القتل بالترويع له من قبل النيابة العامة.



وأضاف محمود لـ «صدى البلد» أن المادة 230 من قانون العقوبات التى تنص على :"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".



وأكد أن المادة 231 من قانون العقوبات تنص على :"الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".



وأضاف أن التهم الموجهة للكمسري هى القتل بالترويع بإجباره الشابين على القفز والتخلص من موقفهم فى عدم القدرة على سداد التذاكر أو الهرب من تسليمهم إلى الشرطة.



وأكد أن القانون لا يعتد بوسيلة معينة فى القتل هذا ما يبين من مطالعة المواد 230 وما بعدها من قانون العقوبات، فالمهم هو تحقيق الوفاة من فعل الفاعل أيا كانت الوسيلة المستعملة ولا يلزم إذن أن تكون الوسيلة المستعملة مما يستعمل عادة فى القتل أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة، فالوسيلة ليست من أركان القتل.