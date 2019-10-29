محافظ الغربية يشدد على اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية .. ويؤكد ضرورة الاستمرار في المرور الدوري على أعمدة الإنارة وتغطية أي فتحات .. وإنهاء إجراءات إنشاء المجزر الآلي ومراجعة العرض الفني

- محافظ الغربية خلال جلسة المجلس التنفيذي:

- يشدد على اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية - الاستمرار في المرور الدوري على أعمدة الإنارة وتغطية أي فتحات - عدم رصف أي طريق أو شارع إلا بعد عمل بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار - إنهاء إجراءات إنشاء المجزر الألى ومراجعة العرض الفني للمجزر





أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة بقيام الوحدات المحلية وإدارات الإنارة وشركة الكهرباء بتشكيل لجان للمرور على كافة أعمدة الإنارة كلًا في نطاق مسئوليته لتلافي أي خطأ فني في توصيل الكهرباء وإصلاح أي تلفيات في كشافات الإنارة مع التنسيق الكامل مع مباحث الكهرباء .





واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مواطن قام بتوصيل الكهرباء بطريقة مخالفة إلى منِشأة خاصة مع قيام العناصر الفنية بالكهرباء برد الشيء لأصله فيما يتعلق بهذه المخالفات ، جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور نائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.





بدأ الاجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة بتاريخ 30/9/2019 ومتابعة تنفيذ ما تم من توجيهات صادرة خلالها.





وخلال المجلس؛ شدد محافظ الغربية على جميع الجهات بإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على حياة المواطنين ، مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في المرور الدوري على أعمدة الإنارة وتغطية أي فتحات توجد بها أو أي أسلاك عارية.





كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلًا من (رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي – رئيس شركة الكهرباء – مدير إدارة الحماية المدنية – مدير إدارة المرور - هيئة ومديرية الطرق والكباري) لتحديد إمكانيات ومعدات المحافظة الفعلية التي تتعلق بالتعامل مع الأمطار وكذا وضع تسلسل في الإجراءات في حالة حدوث أمطار من الحالة (العادية – الزائدة – الكاملة – القصوى) وفق وضع التنبؤات والوضع الراهن ، على أن يكون في الحالة القصوى تمركز معدات شفط وكسح المياه في الأماكن المنتخبة التي يتجمع بها مياه الأمطار. جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.





كما أكد محافظ الغربية على مديرية الطرق بعدم رصف أي طريق أو شارع بالمحافظة إلا بعد عمل بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار مع مراعاة المناسيب وميول الطرق ناحية أماكن تصريف مياه الأمطار.





مقدمًا الشكر لجميع التنفيذيين على ما بذلوه من جهد كبير خلال فترة سقوط الأمطار على المحافظة ، مشيرًا إلى أن ما شهدته المحافظة من نجاح في التعامل مع مياه الأمطار جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من تجارب عملية بالأنفاق لمراجعة الحالة الفنية للغواطس وكذا مراعاة إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار في جميع الشوارع التي تم رصفها خلال العام الماضي.





كما شدد محافظ الغربية على ضرورة الإستمرار في التنسيق بين كافة الجهات لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة وتعظيم الدروس المستفادة من موجة الأمطار الماضية لتفادي أي سلبيات خلال الفترة القادمة.





وأصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة للمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالعمل على الانتهاء التام من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في مواعيدها المحددة. مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 1/9/2018 حتى 30/9/2019 تم الإنتهاء من 17 مشروع بقيمة 965 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه جاهزة للافتتاح ومشروعان بقيمة 40 مليون جنية جارى تسليمهم لشركة مياه الشرب لدخولهم الخدمة ، بينما جارى العمل في 23 مشروع مياه شرب وصرف صحي بقيمة 756 مليون جنيه مقرر الإنتهاء منهم تباعًا قبل 30/6/2020.





وخلال المجلس؛ تابع محافظ الغربية أعمال تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة تمهيدًا لافتتاحها مما يساعد على ميكنة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.





كما ناقش أيضًا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية في بداية الربع الثاني من العام المالي والتي بلغت 31 % على مستوى المحافظة بإجمالي استثمارات مليار و 643 مليون جنيه ، حيث وجه بعرض موقف تفصيلي بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاص بكل جهة خلال جلسة المجلس التنفيذي القادم لإزالة أي معوقات تقلل من نسب التنفيذ.





وخلال المجلس؛ استعرض محافظ الغربية الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الموافق 9/11/2019 ، حيث وجه بقيام مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وتكثيف الحملات التموينية على جميع المحلات التجارية للتأكد من سلامة المعروضات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، وكذا قيام مديرية الثقافة بتنشيط الأمسيات الثقافية ، وقيام إدارة مرور الغربية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتنظيم الحالة المرورية خلال الإحتفال بالمولد النبوي.





وعلى هامش المجلس؛ كلف محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مجلس ومدينة طنطا لإنهاء إجراءات إنشاء المجزر الألى ومراجعة العرض الفني للمجزر.