مى عمر تكشف عن هدفها فى الحياة وحلا شيحة تعلق

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيها عن هدفها فى الحياة.



وعلقت مى عمر قائلة: "الهدف هو أن أموت تاركة ذكريات وليس أحلام" بينما علقت الفنانة حلا شيحة على مى عمر مكتفية بتعبيرها عن إعجابها بهذا التعليق.



وكان نشر المخرج محمد سامي صورة له برفقة زوجته الفنانة مي عمر عبر صفحته الرسمية على الانستجرام أثناء تواجدهم في بيروت، وقد ظهروا سويا بصورة رومانسية وكانت مي عمر تحضن زوجها، وهو ما دفع متابعيهما للتعبير عن حبهم الشديد لهم، والتمني لهم بالسعادة.



وعلق المخرج محمد سامي موجها كلماته لزوجته الفنانة مي عمر، وقال: with my queen، وتعني: برفقة ملكتي.



وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان أوف شولدرز باللون الأسود اللامع، والقصير، ومزود بذيل طويل على أحد الجانبين، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.