صفقة العمر .. تعليق باحث على قرار تملك 10 أفدنة في سيناء .. فيديو

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن صفقة العمر للمواطن المصري، هي إتاحة تملك 10 أفدنة في سيناء للمصريين، مشيرا إلى أنه يجب أن نهنئ أنفسنا بهذا القرار.



وأضاف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذا القرار له أبعاد كثيرة، ويضرب صفقة القرن المزعومة في مقتل، مشيرا إلى أن القرار يعلن بشكل صريح سيناء للمصريين.



وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أنه للأسف الإعلام لا يسلط الضوء على مثل هذه القرارات، ومثل هذه الأخبار، ويركز على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل والتريند.





