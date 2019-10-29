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فن

مايا دياب تعلق على استقالة سعد الحريرى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:56 م
مايا دياب
مايا دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مايا دياب تعليقا على استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى وذلك بعد المظاهرات التي قام بها الشعب اللبناني وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقالت مايا :" موقفك كلّه خوف ومحبّة للبنان ولبنانيتك، موقف يحمل وضوح ما بداخلك ووضوح ما واجهته وتواجهه حتى الساعة من جميع الأفرقاء على طاولة الوزراء التي لم تتفق يومًا، سعد الحريري".

وكان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته من منصبه، اليوم، في كلمة ألقاها قبل قليل عبر التليفزيون، موضحًا أن مصير الاستقالة الآن بين يدي الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، والشعب بأكمله.

مايا دياب تعلق على استقالة سعد الحريرى
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