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أخبار البلد

تعاون بين غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وتنشيط السياحة بدبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية اليوم وفد هيئة تنشيط السياحة بإمارة دبي في زيارته الرسمية الأولى لمصر لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وصرح محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية بأن الوفد حضر برئاسة عبدالله يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة بدبي وأحمد المري نائب رئيس الهيئة ورشا جنيدى مساعد مدير مشروع العمليات الدولية بحكومة دبي.

واستقبل الوفد بمقر الغرفة كل من دكتور أسامة الخولى وكيل أول وزارة السياحة بالإسكندرية ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ومحمد يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة و مريم شنودة عضو مجلس إدارة الغرفة و احمد شمس رئيس لجنة الفروع بالغرفة.

وأشار عزت فى تصريحات صحفية إلى أن اللقاء كان مثمر للغاية و تناول العديد من الموضوعات السياحية و كيفية تطوير وتنمية التبادل السياحي بين البلدين والتجهيز لإبرام عدة بروتوكولات تعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الغرفة قد عملت خلال الفترة الماضية جاهدة برئاسة على المناسترلى، على فتح أفق التعاون مع شركاء المهنة بالدول المجاورة، ومد جسور التواصل معهم كما حدث مع قبرص وقد أثمر هذا التعاون عن وصول أول رحلة بحرية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح عزت أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى على التبادل السياحي بين البلدين، وخاصة أن هناك عشق لعروس البحر الأبيض المتوسط من المواطنين الإماراتيين كما ستقوم الغرفة بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة لتنظيم رحلات شارتر بين دبى وبرج العرب بأسعار مناسبة لتوجة للمواطن الأماراتى "ببكدج " كامل يتضمن الطيران والإقامة الفندقية.
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