محافظ قنا يتابع مباراة الشبان المسلمين وبترول أسيوط

فاز فريق الشبان المسلمين بقنا، على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز" ب"، وسط فرحة من جماهير قنا التى حضرت بكثافة لمؤازرة فريقها.



تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فعاليات مباراة كرة القدم التي أقيمت علي ملعب استاد نادي الشبان المسلمين بمدينة قنا، بحضور اللواء محمد سعيد الدويك و محمودعبدالسلام الضبع و سحر صدقى" أعضاء مجلس النواب بقنا".



وهنأ الهجان، و القيادات المرافقة له، فريق نادي الشبان المسلمين علي الفوز، ومشيدًا بالأداء المتميز والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين طوال المباراة.



يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى في الموسم القادم من دوري القسم الثانى، بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

