تنظيم نادى فنون الأوبرا بمسرح دمنهور.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية بمسرح أوبرا دمنهور، نادى فنون الأوبرا في موسمه الثالث وذلك فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية فى تنمية تذوق الفنون الإبداعية، وخلق حوار فنى بين الفنون المختلفة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وبرئاسة الدكتور مجدى صابر، و تحت إشراف محمد ظريف مدير أوبرا دمنهور





استضاف نادى فنون الأوبرا كلاً من: الدكتورة رشا طموم أستاذ النظريات و التأليف الموسيقي، الدكتورة هبة صفى الدين أستاذ العمارة ، الفنان التشكيلي مراد درويش مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة، في حوار إدارته الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى.





ألقت الدكتورة رشا طموم الضوء عن دور الموسيقى وأهدافها فِى احياء البحث عن السعادة ودعم روح المبادرة لطلاب جامعة دمنهور كسفراء لنشر الدور الريادى الذى تسعى إليه دار الأوبرا المصرية .





من جانبها أشارت الدكتورة هبة صفى الدين عن دور المشروعات الريادية للموسيقى والعمارة والفنون كنماذج يتم الإعتماد عليها فى تنمية المجتمع ورفع ثقافته .





فيما تحدث الفنان التشكيلي مراد درويش عن دور الفنون التشكيلية وتكاملها مع باقي الفنون ودور الفن وحب الحياة المتمثل في عرض باليه (زوربا اليوناني) فى الإنتصار على البؤس حيث أن دور الفن هو فتح آفاق جديدة بالحياة.



