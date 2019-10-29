وفاء بالوعد.. محافظ بورسعيد يقدم سماعة أذن لضاحي تلميذ أشتوم الجميل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبة التلميذ يوسف ضاحي المقيد بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية وأسرته، تنفيذا لوعده ووفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه منذ عدة أيام.



وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ، وتقديم جهاز طبى من أفضل الأجهزة الطبية من حيث السعر والجودة والذى يسهم فى تحسن حالة ضعف السمع الذي يعاني منها.



يأتي إجراء الغضبان فى إطار اهتمامه بحالة التلميذ وتوجيهاته بتوفير كافة الرعاية الصحية والعلاجية له من أجل تحسن حالته.



وبتسليم التلميذ السماعة يسدل اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الستار على أزمة التلميذ يوسف ضاحى، المقيد بمدرسة اشتوم الجميل بإدارة شرق التعليمية في محافظة بورسعيد و الذي فقد سماعة أذنه بخطأ من معلمة الفصل.



كان محافظ بورسعيد، استقبل فى وقت سابق منذ عدة أيام بمكتبه التلميذ بمدرسة اشتوم الجميل الابتدائية يوسف ضاحى وولية أمره، بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية حيث أصدر توجيهاته بتوفير كافة الإجراءات العلاجية للطالب الخاصة بعلاج ضعف السمع للطالب.



وأجرى الغضبان اتصالا هاتفيا بدكتور هانى راشد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الشامل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج ضعف السمع للطالب يوسف ضاحي.





ترجع الواقعة إلى قيام معلمة الفصل المقيد به التلميذ بنزع جزء متبقي من السماعه الخاصة بالتلميذ داخل الفصل ظنا منها أنها سماعة موبايل متناسية أن التلميذ ضمن حالات الدمج.



وأحالت مديرية التربية والتعليم الواقعة للتحقيق الفوري وأصدرت قرارا باستبعاد المعلمة و مدير المدرسة نتيجة الخطأ



وتدخل مجلس امناء المدرسة برئاسة أسامة خليفة لاحتواء الأزمه وتدبير موارد ماليه لشراء الشماعه البالغ تكلفتها قرابة ٨٥ ألف جنيه غير أن محافظ بورسعيد أنهى الأزمه بتدخله.



ومن جانبهم وجهت إدارة المدرسة والعاملين وأولياء الأمور الشكر لمحافظ بورسعيد لتدخله واحتواء المشكلة والعمل على حلها حرصا على سلامة التلميذ.



