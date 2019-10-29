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تعليم

أنت جيش بلادك .. ندوة تثقيفية في جامعة المنصورة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:10 م
ندوة تثقيفية في
ندوة تثقيفية في جامعة المنصورة
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همت الحسينى
استضافت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء الندوة الثقافية التي نظمتها كلية التمريض بعنوان "أنت جيش بلادك" و ذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، والمستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس كما شهدت الندوة حضور مكثف من طلاب كلية التمريض وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

وعبرت الإعلامية نشوى الحوفى عن فخرها بتواجدها بجامعة العلم والطب وهى جامعة المنصورة التي تفخر بها وعلمائها ومنهم الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر.

كما تحدثت  "الحوفى" عن مفهوم الثورة وكيفية احتلال إسرائيل للعالم العربي فعندما ننظر لخريطة العالم سنجد أن فلسطين محتلة وسوريا مفككة وهناك حروب في العراق  والكارثة العظمى تكمن في لبنان حيث انها مقسمة إلى 18 طائفة، وهذا التفكك كله يكمن تحت ستار الدين والادعاءات الإسلامية والمتأسلمين، وأن العدو يحاول حصرنا وعزلنا و الايقاع بالعالم العربي وبالأخص مصر.
 
وأشارت الى دور الشباب وكل شاب وكل فتاة ماذا سيكون في عام 2030 هل سيكون جزء من منظومة التطوير ام ستظل مشاهد ومتابع من بعيد وعرضت فيديو عن نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل السابق تحدث خلاله عن أهمية بناء دولة قوية من خلال اقتصاد قوى وبناء جيش قوى للحفاظ على مقدرات وثروات الشعب واقتصاده.

كما طالبت الشعب المصري بالعمل المستمر والجاد ولا سبيل سوى العمل لبناء الدولة وأن كافة الثورات الصناعة تمت من خلال الشعوب الجادة في العمل ومثال لذلك  الصين في التقدم و اذا نظرنا للخلف سنجد ان  في عام 1978م ان الصين تفككت بسبب حروب اهلية وعندها قرر  الشعب العمل  الجاد، وعندما عرض مارك مؤسس الفيسبوك علي الصين فتح مقر الفيسبوك الرئيسي بالصين رفضت لأنه كان سيتحكم فى قاعدة البيانات وحتى الآن لا يوجد فيسبوك في الصين.

وشددت على ضرورة رفع  روح الوعى الفكرى وزيادة التنوير لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية الانتماء بوطنهم، مؤكدة على ضرورة عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي تزعزع ثقة الشباب في الانتماء لوطنهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية التي أصبحت من حروب الجيل الرابع.
أنت جيش بلادك .. ندوة تثقيفية في جامعة المنصورة
أنت جيش بلادك .. ندوة تثقيفية في جامعة المنصورة
أنت جيش بلادك .. ندوة تثقيفية في جامعة المنصورة
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