ضياء رشوان يؤكد انتهاء أزمة عضويات الصحفيين بنادي الزمالك

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فور وصوله إلى مقر النقابة، انتهاء أزمة عضويات الزملاء بنادى الزمالك.



ورد نقيب الصحفيين، على الزملاء أثناء تجمعهم أمام غرفة اجتماعات المجلس، أن رئيس النادى أرسل خطابًا رسميًا، مؤكدًا قانونية العضويات واعتذاره، واتخذ الإجراءات ضد الموظف الذى تسبب فى الأزمة.



وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه لم يتدخل أحد معه سوى محمود كامل فى حل أزمة الزمالك، مؤكدًا انتهاء الأزمة.



من جانب آخر، تجمع عدد كبير من الصحفيين بمقر النقابة فى انتظار اجتماع مجلس النقابة لبحث القرار النهائى فى أزمة عضويات الزملاء فى نادى الزمالك.