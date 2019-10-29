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أخبار العالم

"إيفكو" الروسية تعول على زيادة أرباح المؤسسة المشتركة في مصر بخمس مرات حتى 2024

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "إيفكو" الروسية، سيرغي إيفانوف، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تعول على زيادة الإيرادات السنوية للمؤسسة المشتركة في مصر، بخمس مرات لتصل إلى مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن إيفانوف قوله خلال فعاليات المنتدى الزراعي: "مبدئيًا، إيرادات المؤسسة المشتركة تقيم بـ200 مليون دولار. ونخطط لزيادة حجم الأعمال حتى عام 2024 بخمس مرات – حتى 1 مليار دولار".

وأضاف: "تبين أن مصر سوق مثيرة للإعجاب. عدد السكان يزداد، ووضعهم المادي يتحسن. إنها نقطة دخول مثالية إلى هذه المنطقة، إفريقيا الشمالية، الشرق الأوسط، ولدى مصر تجارة دون رسوم مع أغلب الدول الأوروبية".

وتابع: "رسميًا مشروعنا هو استثمارات في الخارج، لكن عمليًا هو استثمار في تعزيز التكنولوجيا التي تزيد من استخدام زيت دوار الشمس الوطني".

وكانت مجموعة "إيفكو" قد اتفقت في نهاية أكتوبر الجاري، مع أحد الممثلين الرئيسيين لسوق الدهون والزيوت في مصر "يونايتد أويل"، على إنشاء مؤسسة مشتركة في إفريقيا الشمالية باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار.
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