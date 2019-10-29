بعد الصلح مع تركي آل الشيخ.. هل يواجه الأهلي ألميريا الإسباني وديًا.. اعرف الحقيقة

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض سواء رسمية أو ودية لمواجهة ألميريا الإسباني وديًا خلال فترة التوقف الدولي.



وتتوقف مسابقة الدوري محليًا بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر بجانب معسكر المنتخب الوطني الأول إستعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمة في التصفيات القارية إستعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون 2021.



وقالت المصادر إن إدارة النادي ليس لديها أي عروض لخوض مباراة ودية في إسبانيا أو مصر وكل ذلك مجرد اجتهادات ترتبط بمبادرات التقارب بين مالك نادي الميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ والنادي الأهلي.